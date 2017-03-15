Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесе

Инвестиции «Норникеля» в развитие собственного производства в размере около 1 триллиона рублей помогут компании сохранить лидерские позиции на мировом рынке. Об этом заявил во время своей рабочей поездки в Норильск Владимир Потанин.

Глава «Норникеля» проинспектировал ход модернизации Талнахской обогатительной фабрики. Работы проводятся по долгосрочной инвестиционной программе, рассчитанной до 2023 года.

Владимир Потанин, президент-председатель правления ПАО ГМК «Норильский никель»: «С учётом того, что на Талнахе мы имеем уникальную руду, мы должны обеспечить и исключительно конкурентные и уникальные условия для производства. А именно – самый крупный и самый эффективный в мире комплекс обогащения и самый крупный и эффективный комплекс в металлургии. Так и будет».

Глобальная модернизация Талнахской обогатительной фабрики началась в 2013 году. Сегодня здесь завершилась реконструкция уже второго пускового комплекса. На очереди ТОФ-3.

Владимир Потанин, президент-председатель правления ПАО ГМК «Норильский никель»: «Люди должны понимать, что от их работы сейчас зависит судьба не только данного пускового комплекса, но и в значительной степени они сейчас своими руками предопределяют будущее конфигурации нашего производства на ближайшие пять-семь лет».

***

В вопросах экологии компания так же перешла от слов к делу. Есть ясное понимание, как и когда будут достигнуты результаты – снижение в Норильском промышленном районе выбросов вредных веществ в атмосферу на 75 процентов.

Первым серьёзным шагом стало закрытие Никелевого завода в черте Норильска. Благодаря этому количество выбросов уже уменьшилось на 35 процентов. Сейчас специалисты ищут эффективный способ улавливания серы на надеждинском комбинате и на медном заводе.

Владимир Потанин, президент-председатель правления ПАО ГМК «Норильский никель»: «Это огромные вложения, это сложнейшая технология, и мы говорим об объёме улавливания серы в миллион тонн. В таком объёме мало где удавалось создавать комплексы по очистке серы. И с учётом того, что всё наше производство, создаваемое в советское время, оно не было приспособлено вообще для очистных сооружений».

Непосредственно на экологические проекты до 2023 года «Норникель» потратит около 250 миллионов рублей. Это при том, что проведение всей инвестиционной программы, направленной на изменение облика промышленного производства, неразрывно связано с решением экологической проблемы.

Владимир Потанин, президент-председатель правления ПАО ГМК «Норильский никель»: «Согласно докладу, который компания представила президенту страны, эта программа полностью должна быть завершена к 2023 году. Она основана на глубокой модернизации производства. Экологические проблемы района невозможно решать без глубокой модернизации производства. Одно следует за другим».

***

В Мурманском транспортном филиале «Норникеля» завершается реконструкция второго причала. Его ввод в работу позволит компании увеличить объём перевалки грузов.

Стратегией «Норникеля» предусмотрена реконфигурация производственных мощностей. В соответствии с этим, меняется и нагрузка на транспортное звено компании и в частности на Мурманский транспортный филиал. В распоряжении МТФ сегодня находятся пять современных судов-контейнеровозов арктического ледового класса, танкер и портовый ледокол. Наличие собственного флота и ввод в строй нового причала позволят «Норникелю» быть полностью транспортно-независимым на арктическом плече морских перевозок.

***

«Деловой клуб социальных предпринимателей» отметил первую годовщину со дня создания. Этот проект – один из победителей конкурса социальных инициатив благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».

Деловой клуб создавался как площадка для обмена опытом и идеями между начинающими социальными предпринимателями и опытными наставниками. На заседаниях, которые раз в месяц проводились для активистов Мончегорска и Печенгского района, обсуждались возникающие препятствия в реализации социальных проектов.

Ольга Буч, генеральный директор «Центра управления проектами»: «В каком банке лучше открыть счёт, в каком из банков меньше стоимость обслуживания счёта… Такие простые вопросы, но не каждый, находясь в Никеле или в Заполярном обладает широтой информации. То есть им стало идти по бизнес-тропе проще».

На предстоящий год «Деловой клуб социальных предпринимателей» ждёт развитие. Запланированы тренинги, на которых эксперты будут готовить костяк лидеров по продвижению идей в каждом из городов, где расположена Кольская ГМК, входящая в «Норникель».

Это были самые заметные экономические новости недели. С вами был Пётр Широбоков. Удачи в делах и хороших вам бизнес-проектов.