Дорожная полиция разыскивает очевидцев ДТП в Мурманске

Сегодня, в 11 часов в районе дома № 42 по проспекту Ленина, неустановленный водитель, неустановленного автомобиля, при движении задним ходом выезжая с парковки допустил наезд на двух пешеходов пожилого возраста.

После совершения наезда автомобиль с места происшествия скрылся.

В результате женщина и мужчина получили травмы.

ОБ ДПС ГИБДД просит очевидцев ДТП обратиться по тел.:42-18-45 (дежурная часть) или 40-79-74, 40-79-70.

Дорожная полиция просит водителей быть более внимательными при движении на дворовых территориях.

При движении задним ходом убеждаться в отсутствии пешеходов и напоминаем, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортом на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.