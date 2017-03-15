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Дорожная полиция разыскивает очевидцев ДТП в Мурманске

17:0015 марта 2017Просмотров: 373

Сегодня,  в 11 часов в районе дома № 42 по проспекту Ленина,  неустановленный водитель, неустановленного автомобиля, при движении задним ходом выезжая с парковки допустил наезд на двух пешеходов пожилого возраста.

После совершения наезда  автомобиль с  места происшествия скрылся.

В результате женщина и мужчина получили травмы.

ОБ ДПС ГИБДД просит очевидцев ДТП обратиться  по тел.:42-18-45 (дежурная часть) или 40-79-74, 40-79-70.

Дорожная полиция просит водителей быть более внимательными при движении на дворовых территориях.

При движении задним ходом убеждаться в отсутствии пешеходов и напоминаем, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде  лишения права управления транспортом на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

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