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Дорожная полиция выявила 432 нарушений ПДД за сутки

10:3015 марта 2017Просмотров: 162

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 432 нарушения Правил дорожного движения.

32 нарушения допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.

Выявлено 11 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 211 нарушений ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 76 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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