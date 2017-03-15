Дорожная полиция выявила 432 нарушений ПДД за сутки

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 432 нарушения Правил дорожного движения.

32 нарушения допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.

Выявлено 11 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 211 нарушений ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 76 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области.