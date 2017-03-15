Кто должен отапливать мурманский жилстрой - город или рыбный порт?

В Мурманске состоялись общественные слушания. Тема обсуждения - схема теплоснабжения города.

Комсомольская 10, зал, в котором проходят заседания горсовета. На общественные слушания пускают тех мурманчан, кто заранее зарегистрировался. В зале аншлаг - 153 человека.



Главная же интрига слушаний в споре рыбного порта и администрации Мурманска. В настоящий момент котельная порта подает тепло в жилые дома микрорайона Жилстрой. О том, что компания больше не желает заниматься непрофильной работой, портовики заявляли уже давно.



«Многие здесь горожане, это бывшие работники Морского рыбного порта, которые знают что такое тяжелый труд докера, который должен не заниматься отоплением, он должен выгружать рыбу. Мы рыбный порт, мы должны выгружать рыбу. Мы стивидорная компания, а не энергетическая».



Это эмоциональное выступление люди встретили аплодисментами. Дальше дискуссия.



Этот спор для людей важен, но гораздо важнее, не вырастут ли тарифы с принятием новой схемы.



«На 18 год предусмотрен рост тарифов всего лишь на 4 процента. Это значительно ниже, чем инфляция и все остальное. Это не окончательная цифра, в 17 году будет проходить тарифная компания».



Озвученные цифры, похоже, людей устроили. Дискуссия завершилась и перешли к голосованию.



«За принятие итогового документа проголосовало 93 человека. Против принятия 44 участника. Воздержались 14. Общее число проголосовавших 151 человек. Двое у нас не приняли участие».



Итак, схема теплоснабжения Мурманска принята. Разработала её компания из Санкт-Петербурга – «Невская энергетика».



Фарит Газизов, технический директор компании «Невская энергетика»: «Меняется именно сценарий развития. Переносится подключение по времени с Мурманской ТЭЦ на котельную Восточную. Учтены потребители подключенные к центральному тепловому пункту на улице Новосельская, там часть потребителей отключилось, остальных мы запланировали перевести на электрообогрев».



Тем не менее, в новой схеме предусмотрен уход от котельной порта, но только в 2019 году. Так же в нее уже включены потребности в отоплении будущего филиала Нахимовского училища.