Мир и добрососедские отношения стали главной темой встречи членов Совета Баренцева Евро-Арктического региона в Мурманске

В Мурманске на атомном ледоколе "Ленин" состоялась встреча старших должностных лиц Совета Баренцева Евро-Арктического региона. Участники встречи обсуждали перспективы развития международных отношений северных стран.

В Совет входят представители МИД Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, России и Евросоюза. А так же в сегодняшней встрече приняли участие представители спортивного и регионального Баренц комитетов, международного Баренц серкретариата и рабочая группа по вопросам коренных народов.

В заседании участвовал первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. Он приветствовал всех гостей встречи. На вступительной презентации коротко напомнил о том, что Мурманская область принимает активное участие в развитии добрососедских отношений со странами Баренц-региона. В ближайшиее три дня члены Совета проведет несколько встреч, на которых обсудят вопросы международного сотрудничества.

Встреча проходит в Мурманске, так как с 2015 года по 2017 год в Совете Баренцева Евро-Арктического региона председательстует Россия.