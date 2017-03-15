16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мир и добрососедские отношения стали главной темой встречи членов Совета Баренцева Евро-Арктического региона в Мурманске

10:3415 марта 2017Просмотров: 123

В Мурманске на атомном ледоколе "Ленин" состоялась встреча старших должностных лиц Совета Баренцева Евро-Арктического региона. Участники встречи обсуждали перспективы развития международных отношений северных стран.

В Совет входят представители МИД Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, России и Евросоюза. А так же в сегодняшней встрече приняли участие представители спортивного и регионального Баренц комитетов, международного Баренц серкретариата и рабочая группа по вопросам коренных народов.

В заседании участвовал первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. Он приветствовал всех гостей встречи. На вступительной презентации коротко напомнил о том, что Мурманская область принимает активное участие  в развитии добрососедских отношений со странами Баренц-региона. В ближайшиее три дня члены Совета проведет несколько встреч, на которых обсудят вопросы международного сотрудничества.

Встреча проходит в Мурманске, так как с 2015 года по 2017 год в Совете Баренцева Евро-Арктического региона председательстует Россия. 

Читайте также
17 марта стартуют соревнования по биатлону 82 традиционного Праздника СевераВладельцы земельных участков, прилегающих к лесам, теперь обязаны очищать эту территорию от сухой травы и горючих материалов17 марта в центре дополнительного образования «Лапландия» состоится финальный этап чемпионата по игре «Что? Где? Когда?»Ремонт автомобилей по ОСАГО будут производить без учета износа деталей
Рособрнадзор рассказал об оценке качества образования в видеороликеСтудент из Кандалакши угрожал убийством вахтеру, которая не пустила его в общежитиеОфициальная премьера нового Volkswagen Tiguan прошла в МурманскеТуристов, отдыхающих в России, защитят от банкротства и финансовых проблем туркомпанийУлицы Ленинградскую и Воровского освободят от транспорта в день открытия Праздника СевераВ Мурманске двух жителей ближнего зарубежья признали носителями русского языка
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  