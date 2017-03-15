На портале госуслуг появилась возможность подать заявление о перерасчете пенсии

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность подать заявление о перерасчете размера пенсии в электронной форме.

Перерасчет размера пенсии будет осуществлен после представления документов, которые являются основанием для перерасчета.

Если эти документы находятся в распоряжении других государственных органов, Пенсионный фонд запросит их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. При этом гражданин вправе представить эти документы сам.

Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, т. е. они относятся к документам личного хранения, в этом случае после подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасчета размера пенсии.

В случае непредставления этих документов, заявление остается без рассмотрения, сообщает Пенсионный фонд РФ.

Уведомление о принятом Пенсионным фондом решении поступит в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).