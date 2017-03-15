Официальная премьера нового Volkswagen Tiguan прошла в Мурманске

В минувшие выходные в салоне официального дилера марки Volkswagen в Мурманске компании «Гуд-Авто» состоялась официальная премьера нового Volkswagen Tiguan, победителя премий German Design Award 2017 и Design Trophy-2016.

Гостям мероприятия было предложено окунуться в атмосферу виртуальной реальности, которая не просто так была выбрана в качестве темы праздника. Новый Volkswagen Tiguan обладает не только стильным внешним видом и мощной динамикой, но и уникальными инновационными технологиями, позволяющими с высокой степенью комфорта и безопасностью преодолевать любые препятствия. Хотим отметить, что новый Volkswagen Tiguan также стал «Лучшим в своем классе» в рамках Европейской программы оценки Euro NCAP 2016, Volkswagen Tiguan получил максимальную оценку в испытаниях на безопасность, которые проводились в категориях: системы безопасности водителя, взрослых пассажиров и детей, защита пешеходов и системы-ассистенты водителя.

Новый Tiguan уже в базовой версии получил уникальное оборудование для своего класса. В базовой версии Trendline новый Tiguan предлагает круиз-контроль, систему контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, систему аварийного торможения Multiсollision Brake, систему распознавания усталости водителя, трехзонный климат-контроль, электрообогрев руля, передних сидений, легкосплавные колесные диски 17”, а также другие высокотехнологичные опции. Цена этой отлично оснащенной версии - от 1,459,000 рублей.

Если вы до сих пор не испытали на себе все преимущества нового Volkswagen Tiguan, звоните в Гуд-Авто и записывайтесь на пробную поездку 8(8152)553615.

Подробнее о новом Volkswagen Tiguan http://www.vw-good-auto.ru/models/tiguan_2017/overview-new-tiguan/

Гуд-Авто – ваш официальный дилер Volkswagen в Мурманске.

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