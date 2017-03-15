Отменят ли материнский капитал? Что думают мурманчанки о предложении депутатов?

В Государственной Думе предлагают отказаться от материнского капитала. С таким предложением выступили некоторые депутаты. Новое предложение пока не оформлено, но уже вызвало много разных мнений. Если отказываться от разовой выплаты, то чем её заменить? Татьяна Юлусова продолжит.

Вот так выглядит сертификат на получение материнского капитала. В этом году он составляет 453 тысячи рублей. Эти деньги можно использовать по нескольким направлениям: пенсия мамы, образование детей и улучшение жилищных условий. В Госдуме предлагают заменить разовые выплаты на ежемесячные пособия - от трёх до пятнадцати тысяч рублей.



Близнецы Клим и Ефим появились на свет год назад. А вот их мама Мария Савенкова. У двойняшек есть ещё два брата. В общем, расходов в семье много, а сейчас, проблема номер один - квартирный вопрос. Решать его планируют в ближайшее время, ведь за рождение такой маленькой армии у Марии уже есть три материнских капитала.



Мария Савенкова: «Первый раз - это федеральный материнский капитал за рождение второго ребёнка. И третий и четвёртый раз это уже региональный капитал. Нас 6 человек, 4 сына. Хочется, чтобы территории были большие. Мальчишки, чтобы бегали, никого не трогали. 4-5 комнат, чтобы площадь была хорошая».



Пока Мария ищет подходящую квартиру, её подруга Ольга Токарева уже отметила новоселье. Девушка хорошо помнит тот день, когда узнала, что станет мамой дважды за один раз. Счастью не было предела. Через некоторое время в семье было ещё одно радостное событие - уменьшился долг по ипотеке.



Ольга Токарёва: «Мы уже на тот момент купили квартиру. Нужно было побольше, сын рос. Ну, а когда узнали, что будет три мальчика. Расходов много. Мы этими суммами уменьшили ипотеку, ежемесячные выплаты».



На улучшение жилищных условий - по статистике чаще всего используют материнский капитал. Программе уже 10 лет, сумма по сертификату выросла почти в два раза. Расширились и направления, по которым его можно реализовать.



Людмила Жиляева, начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда по Мурманской области: «Образование детей востребованное направление. Особенно, сейчас получило развитие направление содержания детей в детских садиках. Если в семье не один ребёнок а несколько детей. И вот на оплату этих целей отправляются средства материнского капитала».



А ещё нужны деньги на памперсы, пелёнки, распашонки. С появлением малыша - расходы увеличиваются. И 5 тысяч рублей хорошие деньги на вещи, которые нужны каждый день.



Наталья Ходакова: «Понадобилась им, например, коляска, они пошли и купили её. Понадобился запас памперсов? Пошли и купили на следующий месяц. Так же они смогут и планировать свои планы. Но есть мамы, которые захотят подумать о будущем».



Кристина Мазур: «Нет, я думаю, что она не будет ощущаться эта сумма. Лучше потратить эти деньги на обучение ребёнка».



Инна Силаева: «Для кого-то, конечно, будет лучше получать каждый месяц дополнительные выплаты. Для нашей семьи это расширение жилплощади».



Существует ещё и региональный материнский капитал - 121 тысяча рублей. Эти деньги можно использовать на оплату медицинских услуг, частично обналичить или приобрести нужные семье вещи - телевизор, машину или строительные материалы, чтобы сделать в детской ремонт. Программа действует с 2012 года и её воспользовались 5325 семей.



Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Когда это ежемесячные выплаты, то есть вероятность, что всё это потеряется и растворится. И ты его не почувствуешь, как сумму, которую можно направить на улучшение серьёзных насущных вопросов. Позиция федерального минтруда - сохранить материнский капитал в том формате, в котором он есть сейчас на ближайшую перспективу, мы его поддерживаем».



Программу материнского капитала продлили в прошлом году. По всей стране, и в Мурманске в том числе, отмечается рост рождаемости. Многие связывают это с господдержкой. Если и будут изменения по программе, то не раньше 2020 года - до этого времени продлили ныне действующую программу.