Прогноз погоды по Мурманской области на 16 марта

Переменная облачность. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем на севере области 12-17 м/с. Температура воздуха ночью от -5 до 0°, днем от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 16 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-1..-3
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Умба
|
-1..-3
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Полярные Зори
|
-1..-3
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Апатиты
|
-2..-4
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Кировск
|
-2..-4
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Ковдор
|
-2..-4
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Мончегорск
|
-2..-4
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Ловозеро
|
-2..-4
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-2..-4
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Никель
|
0..-2
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Заполярный
|
0..-2
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Североморск
|
0..-2
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Мурманск
|
0..-2
|
+1..+3
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 16 марта
|
Температура воздуха
|
утром 0..-2
|
днем +1..+3
|
вечером 0..+2
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
небольшой мокрый снег