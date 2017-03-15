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Прогноз погоды по Мурманской области на 16 марта

12:4715 марта 2017Просмотров: 181

Переменная облачность. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем на севере области 12-17 м/с. Температура воздуха ночью от -5 до 0°, днем от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 16 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-1..-3

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Умба

-1..-3

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Полярные Зори

-1..-3

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Апатиты

-2..-4

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Кировск

-2..-4

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Ковдор

-2..-4

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Мончегорск

-2..-4

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Ловозеро

-2..-4

+1..+3

небольшой снег

 без осадков

Оленегорск

-2..-4

+1..+3

небольшой снег

без осадков

Никель

0..-2

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Заполярный

0..-2

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Североморск

0..-2

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Мурманск

0..-2

+1..+3

небольшой снег

небольшой мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 16 марта

Температура воздуха

утром  0..-2

днем +1..+3

вечером 0..+2

Осадки

небольшой снег

небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег
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