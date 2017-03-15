Проверочные работы по истории для школьников могут стать обязательными

«Всероссийская проверочная работа может стать обязательной для тех, кто не сдает ЕГЭ по истории, в 2018 году», - сообщила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

Такая модель проверки в перспективе может стать обязательным элементом государственной итоговой аттестации по истории.

Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений: «Этот вопрос обсуждался с коллегами из Минобрнауки. Его перспективность очевидна. История - тот предмет, который должны знать все выпускники, независимо от того, нужен он им при поступлении или нет, это общая культура человека».

По ее словам, уже сейчас Рособрнадзор делает шаги в этом направлении.

Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений: «В этом году в конце апреля ведомство в 11-х классах проводит Всероссийские проверочные работы по истории, которые проверят базовый уровень знаний учеников».

В 2017 году выпускники сами выбирают, участвовать в работе или нет.

На следующий год проверочная работа по истории станет обязательной для всех выпускников из числа тех, кто не выбрал ЕГЭ по истории для сдачи в конце года.