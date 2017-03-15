Роскачество проверило российскую гречку на качество и безопасность

Российская система качества (Роскачество) провела исследование гречневой крупы. По результатам испытаний были выявлены лишь единичные нарушения.

Второй по популярности среди россиян гарнир изучали по 106 показателям качества и безопасности. В перечень показателей также вошли тяжелые металлы и 72 вида пестицидов, которые могут быть использованы при выращивании гречихи.

Для проведения испытаний были привлечены специализированные испытательные центры Роспотребнадзора, ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и лаборатория Всероссийского Научно-Исследовательского Института зерна (ВНИИ зерна).

Исследования показали, что абсолютно все образцы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза и являются безопасными. Почти половина гречневой крупы оказалась высококачественным продуктом.

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ: «Гречневая каша у нас считается одним из самых распространенных блюд – сытная, вкусная и очень полезная. Большой спрос на эту крупу, безусловно, является сигналом к росту производства гречихи, которое за последние пять лет увеличилось в полтора раза».

Как показало исследование, все образцы справились с этим испытанием и продемонстрировали высокое качество продукции.

Детальные результаты исследования по каждому образцу Роскачество опубликовало на портале.