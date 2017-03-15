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Студент из Кандалакши угрожал убийством вахтеру, которая не пустила его в общежитие

14:4015 марта 2017Просмотров: 120

Поздно вечером в дежурную часть отдела полиции Кандалакши поступило сообщение от местной жительницы.

Женщина сообщила, что ей причинили телесные повреждения, а также угрожали убийством.

Сотрудники полиции установили, что учащийся колледжа 1998 года рождения, проживающий в общежитии, поздно вечером ворвался в служебное помещение вахтера общежития и требовал открыть входную дверь.

На просьбы вахтера успокоиться и соблюдать правила проживания в общежитии студент не реагировал.

Ударив женщину, молодой человек взял ключи и попытался открыть входную дверь.

Когда учащийся увидел, что женщина вызывает полицию, он стал  угрожать ей убийством, хватая при этом руками за горло.

В создавшейся ситуации поступившие в ее адрес угрозы потерпевшая восприняла, как реально осуществимые.

Просмотр видеозаписи с камер наблюдения подтвердил слова вахтера общежития. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. В содеянном он признался.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. 

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