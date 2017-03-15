Текущая крыша, книги на батарее. В библиотеку поселка Кильдинстрой пришла весна

Весной текут крыши не только жилых домов, в поселке Кильдинстрой в очень «мокрую ситуацию» попала местная библиотека. Я побывал там лично и увидел все своими глазами.

Кильдинской библиотеке уже 67 лет, из них 40 она находится в здании городского дома культуры. Помещение большое и просторное, читателей хоть отбавляй.



Кильдинская библиотека пользуется большой популярностью. Сюда ходят не только маленькие дети, школьники, но также люди пенсионного возраста. Это не только место для чтения книг, но и для досуга. К сожалению, сейчас всех своих функций библиотека выполнить не может.



Вместе с весенней капелью потекли и ручьи с потолка, кое-где образовались лужи, появился запах сырости. Это может повредить не только библиотечному фонду, но и здоровью читателей.



Мария Карбанович, директор Кильдинской библиотеки: «К нам перестали ходить маленькие дети, детский сад к нам прийти не сможет по нормам, потому что запах ощутим, сыпется штукатурка. Здесь мы не можем включить свет, поэтому нашим бабушкам книги приходится выносить к кафедре».



Директор библиотеки Мария Карбанович винит во всем старую крышу. Она подтекает каждую весну, но такого как в этом году еще не было.



Мария Карбанович, директор Кильдинской библиотеки: «Может быть с погодными условиями, может быть с ветхостью нашего здания протечки стали уже опасными».



Наталья Семченкова, директор Кильдинского ГДК: «Вторая ендовая совсем прогнила, в этот раз оно пошло вот сюда. За счет того, что там уровень снега, лед. В этом году всем везет».



На чердаке все становится очевидно. Здание построено в 50 годах прошлого века, ремонт шиферной кровли не производился очень давно. Глава поселка Кильдинстрой Александр Игнатьев об этой проблеме, конечно же, знает. Есть даже смета, составленная экспертами, согласно ей ремонт крыши обойдется в почти 6 с половиной миллионов рублей. В поселке таких денег, разумеется, нет, одна надежда на областное правительство.



Александр Игнатьев, глава поселка Кильдинстрой: «Нас ставят в приоритет на 18 год, на ремонт этого дома культуры, я так понимаю, что на этот год фонды уже распределены, будем пытаться локализовать своими силами, сейчас ищем людей, которые нам в этом помогут, думаю, что справимся с ситуацией».



А тем временем на Кольском полуострове ожидается потепление, а значит кильдинским библиотекарям предстоит вновь готовить ведра.

Да, в эти дни жалобами на текущие крыши в редакцию ТВ-21 поступают постоянно. Некоторые фотографируют, снимают все на видео, присылают нам. Вот из сегодняшней почты.

Многоэтажный дом, лестничная площадка. Типичная картина марта. Из за худой крыши несколько лет подряд страдают квартиры верхних этажей. Они уже давно судятся с управляющей компанией. Но пока безрезультатно.



Если вы столкнулись с подобной проблемой, снимайте собственное видео и присылайте его в редакцию ТВ-21. Или оставляйте сообщения в разделе «предложенные новости» в официальной группе телекомпании ВКонтакте.

Наиболее вопиющие случаи мы обязательно покажем в эфире. И постараемся разобраться. Надеемся, что в этом нам и вам поможет прокуратура и жилищная инспекция.