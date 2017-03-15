Телепрограмма на 16 марта (четверг)

Четверг, 16 марта 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
07:00 Мультимир (12+)
Трактаун.
Фиксики.
Приключения капитана Врунгеля.
Мы живем в России.
07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
11:00 Котовский. 5, 6 серии. Сериал (16+)
Россия. 2009 г.
Историческая драма.
В ролях: Владислав Галкин, Марина Александрова, Иван Стебунов, Александр Макогон, Максим Лагашкин, Андрей Гусев, Александр Пашутин, Алексей Горбунов, Сергей Цепов, Владимир Симонов.
Григорий Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Между тем, жизнь и обстоятельства гибели красного командира до сих пор окутаны тайной. Потомок старинного польского аристократического рода, Котовский прошел большой революционный путь. Шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной казни и вновь бежал. Его знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы и нигде не знала поражений…
12:37 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
12:38 Познавательная программа (12+)
Пабло Пикассо.
Что такое живопись?
12:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Мончегорский парк.
12:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ (16+)
14:00 Хроники будущего. Земля 2024. Планета клонов. Документальный цикл (16+)
Не так давно ученые спрогнозировали будущее мира, и оно оказалось шокирующим. Человек разумный в своем нынешнем виде - обречен. В самом скором будущем на Земле появится новая раса существ с генами животных. Как рыбы, они смогут дышать под водой, как гепарды, развивать невероятную скорость, и возможно даже, смогут летать, как птицы. Но в этих существах не будет ничего человеческого…
14:49 Познавательная программа (12+)
Что такое живопись?
14:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)
В каждой программе автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.
15:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Сенсация или провокация? По следам богов. Документальный цикл (16+)
Недавно ученые выступили с громким заявлением: через 1000 лет полезные ископаемые Земли иссякнут, и человечеству придется покинуть планету. Со временем кончатся запасы минерального сырья на Марсе, Сатурне, Уране и на других планетах Солнечной системы. По прогнозам ученых, человечество сможет сохранить свою цивилизацию только в том случае, если будет жить в огромных космических городах, парящих в невесомости. Но как изменится облик человека, который будет приспосабливаться к новым условиям жизни?
17:22 Познавательная программа (12+)
Пабло Пикассо.
17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
17:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
18:03 Телегазета (12+)
18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)
"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.
18:59 Познавательная программа (12+)
Пабло Пикассо.
Что такое живопись?
19:11 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. В ответе за Хибины.
Заповедник. Раякоски – пограничный порог.
Рафтинг на реке Тумча. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
19:30 Мультимир (6+)
Трактаун.
Фиксики.
Приключения капитана Врунгеля.
20:00 Новости ТВ-21 (16+)
20:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
21:00 Котовский. 7, 8 серии. Сериал (16+)
Россия. 2009 г.
Историческая драма.
В ролях: Владислав Галкин, Марина Александрова, Иван Стебунов, Александр Макогон, Максим Лагашкин, Андрей Гусев, Александр Пашутин, Алексей Горбунов, Сергей Цепов, Владимир Симонов.
Григорий Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Между тем, жизнь и обстоятельства гибели красного командира до сих пор окутаны тайной. Потомок старинного польского аристократического рода, Котовский прошел большой революционный путь. Шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной казни и вновь бежал. Его знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы и нигде не знала поражений…
22:38 Познавательная программа (12+)
Пабло Пикассо.
Что такое живопись?
22:51 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Островной. Морское путешествие.
22:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
23:00 Новости ТВ-21 (16+)
23:30 ВОВРЕМЯ (16+)
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 10 серия. Сериал (18+)
Россия. 2011 г.
Драма, мелодрама.
В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.
Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.
Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.
У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…
00:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Вот моя деревня. Попытка возрождения старинного деревенского праздника в карельской деревушке Юргилица.
Слышать сердцем. Это фильм о природе дружбы, любви и близости.
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Противостояние тоймичей. Жизнь архангельской глубинки в годы Великой Отечественной войны.
Тайна Хуртуях. Хуртуях Тас (Каменная мать-богиня) - одна из самых почитаемых святынь у хакасов. Этот памятник был создан 5 тысяч лет назад, но до сих пор ученые не могут разгадать все связанные с ним тайны.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:21 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Этот неугомонный Чилингаров. Документальный фильм о полярном исследователе, Герое России Артуре Чилингарове.