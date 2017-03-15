Телепрограмма на 16 марта (четверг)

Четверг, 16 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Котовский. 5, 6 серии. Сериал (16+)

Россия. 2009 г.

Историческая драма.

В ролях: Владислав Галкин, Марина Александрова, Иван Стебунов, Александр Макогон, Максим Лагашкин, Андрей Гусев, Александр Пашутин, Алексей Горбунов, Сергей Цепов, Владимир Симонов.

Григорий Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Между тем, жизнь и обстоятельства гибели красного командира до сих пор окутаны тайной. Потомок старинного польского аристократического рода, Котовский прошел большой революционный путь. Шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной казни и вновь бежал. Его знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы и нигде не знала поражений…

12:37 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

12:38 Познавательная программа (12+)

Пабло Пикассо.

Что такое живопись?

12:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Мончегорский парк.

12:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

14:00 Хроники будущего. Земля 2024. Планета клонов. Документальный цикл (16+)

Не так давно ученые спрогнозировали будущее мира, и оно оказалось шокирующим. Человек разумный в своем нынешнем виде - обречен. В самом скором будущем на Земле появится новая раса существ с генами животных. Как рыбы, они смогут дышать под водой, как гепарды, развивать невероятную скорость, и возможно даже, смогут летать, как птицы. Но в этих существах не будет ничего человеческого…

14:49 Познавательная программа (12+)

Что такое живопись?

14:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)

В каждой программе автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.

15:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Сенсация или провокация? По следам богов. Документальный цикл (16+)

Недавно ученые выступили с громким заявлением: через 1000 лет полезные ископаемые Земли иссякнут, и человечеству придется покинуть планету. Со временем кончатся запасы минерального сырья на Марсе, Сатурне, Уране и на других планетах Солнечной системы. По прогнозам ученых, человечество сможет сохранить свою цивилизацию только в том случае, если будет жить в огромных космических городах, парящих в невесомости. Но как изменится облик человека, который будет приспосабливаться к новым условиям жизни?

17:22 Познавательная программа (12+)

Пабло Пикассо.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

17:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

18:03 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

18:59 Познавательная программа (12+)

Пабло Пикассо.

Что такое живопись?

19:11 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. В ответе за Хибины.

Заповедник. Раякоски – пограничный порог.

Рафтинг на реке Тумча. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения капитана Врунгеля.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Котовский. 7, 8 серии. Сериал (16+)

Россия. 2009 г.

Историческая драма.

В ролях: Владислав Галкин, Марина Александрова, Иван Стебунов, Александр Макогон, Максим Лагашкин, Андрей Гусев, Александр Пашутин, Алексей Горбунов, Сергей Цепов, Владимир Симонов.

Григорий Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Между тем, жизнь и обстоятельства гибели красного командира до сих пор окутаны тайной. Потомок старинного польского аристократического рода, Котовский прошел большой революционный путь. Шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной казни и вновь бежал. Его знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы и нигде не знала поражений…

22:38 Познавательная программа (12+)

Пабло Пикассо.

Что такое живопись?

22:51 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Островной. Морское путешествие.

22:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 10 серия. Сериал (18+)

Россия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.

Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.

У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…

00:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Вот моя деревня. Попытка возрождения старинного деревенского праздника в карельской деревушке Юргилица.

Слышать сердцем. Это фильм о природе дружбы, любви и близости.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Противостояние тоймичей. Жизнь архангельской глубинки в годы Великой Отечественной войны.

Тайна Хуртуях. Хуртуях Тас (Каменная мать-богиня) - одна из самых почитаемых святынь у хакасов. Этот памятник был создан 5 тысяч лет назад, но до сих пор ученые не могут разгадать все связанные с ним тайны.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:21 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Этот неугомонный Чилингаров. Документальный фильм о полярном исследователе, Герое России Артуре Чилингарове.