В Мурманске двух жителей ближнего зарубежья признали носителями русского языка

В Мурманске в Управлении по вопросам миграции прошло собеседование с иностранными гражданами на признание их носителями русского языка.

Собравшая комиссия была уполномочена проводить экзамен для иностранных граждан, чтобы признать их носителями русского языка.

Получение такого статуса дает возможность иностранным гражданам обратиться в миграционную службу для получения гражданства России в упрощенном порядке.

При этом иностранные граждане должны отказаться от имеющегося у них гражданства другого государства.

На собеседование для признания носителями русского языка пришли четыре иностранных гражданина, приехавшие в Мурманскую область из Азербайджана, Украины, Армении, Молдавии.

По результатам собеседования двое иностранных граждан были признаны носителями русского языка

Члены комиссии при проведении собеседования оценивали возможность иностранного гражданина строить свою речь с учетом лексико-грамматических, фонетических особенностей русского языка, умение понимать и объяснять фразеологические обороты и устойчивые выражения, а также свободное использование русского языка в повседневной жизни, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Подводя итоги собеседования, члены комиссии отметили, что успешного прохождения собеседования будущим претендентам необходимо приложить максимум усилий в подготовке и изучении правил русского языка.