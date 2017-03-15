В Мурманске мигрант промышлял уличными грабежами

14 марта около половины третьего ночи в полицию поступило сообщение от жителя Мурманска о том, что на улице Щербакова его ограбил неизвестный.

На место происшествия выдвинулись ближайший наряд вневедомственной охраны Росгвардии и наряд патрульно-постовой службы полиции.

Прибывшие на указанное потерпевшим место сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими установили, что мурманчанин вышел на улицу, чтобы продать серебряную цепочку.

На улице к нему подошел неизвестный мужчина и, с применением физической силы, похитил имущество северянина, после чего скрылся.

Потерпевший описал приметы подозреваемого.

Спустя непродолжительное время был задержан похожий по приметам мужчина. Потерпевший опознал грабителя, однако похищенной цепочки у злоумышленника при себе уже не было.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.