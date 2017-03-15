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В Мурманске северянка одолжила деньги мошеннику

16:4115 марта 2017Просмотров: 251

В дежурную часть мурманской полиции обратилась 27-летняя жительница Октябрьского округа с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества.

Северянка рассказала полицейским, что с аккаунта знакомой, зарегистрированной в одной из социальных сетей, ей пришло сообщение с просьбой одолжить на несколько дней 8 тысяч рублей.

Знакомая указала расчетный счет, на который необходимо перевести деньги.

Потерпевшая, не проверив информацию, перевела деньги с помощью он-лайн услуги.

Позже выяснилось, что знакомая с просьбой о займе к ней не обращалась, а ее страница в социальной сети была взломана неизвестными злоумышленниками, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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