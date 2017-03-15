В Мурманске снежная глыба упала с крыши общежития и смяла припаркованную машину

В Мурманске огромная глыба снега упала с крыши дома и разбила припаркованную машину, а ограждение кровли частично обрушилось. Случилось это сегодня ранним утром. К счастью, никто из людей не пострадал. Теперь хозяин аварийной иномарки ищет виноватых.

Александр Ширяев показывает нам свою машину, припаркованную рядом с домом. Сегодня около 4 часов утра на «Тойоту Авенсис» сверху обрушилась снежная глыба. Об этом мужчине рассказали соседи. Он тут же вышел - и был в шоке от увиденного.



Вот так сейчас выглядит разбитая иномарка: лобовое стекло в салоне, крыша промята полностью. Страшно даже представить, что бы было, если бы в момент схода с крыши снега в машине находились люди.



На крыше, откуда упала глыба, частично повреждено ограждение. Видимо, решетка не смогла удержать большую массу снега, половина металлической конструкции обрушилась и повисла на проводах. По слова Александра, с кровли сошло очень много снега.



Общежитие по адресу Водопроводный переулок, 9 принадлежит морскому торговому порту. Живут здесь работники предприятия. Наталья Цветкова - исполняющая обязанности заведующей общежитием - рассказывает: 11 марта в эту субботу крышу чистили от снега.



Наталья Цветкова, исполняющая обязанности заведующей общежитием: «Все очистили? Очищали крышу по периметру. Все очистили. А тот снег, который сошел сегодня…? Ну, я же не специалист. Вероятно, он с конька крыши, или как это правильно называется? Я работаю в этом доме 39 лет. Такое происшествие первый раз».



Откуда все-таки снег? Директор по соцвопросам и коммуникациям торгового порта комментирует - несколько дней назад кровлю действительно чистили. Профессионалы из подрядной организации. Вот только под окнами в это время, как всегда, стояли машины.



Галина Чадаева, директор по социальным вопросам и коммуникациям мурманского морского торгового порта: «Заблаговременно было повешено объявление о том, что крыша будет чиститься, машины помешали, и, возможно, этот кусочек не прочистили. Мы тщательно разбираемся и примем все меры для того, чтобы ликвидировать последствия. Машина располагается на зеленой зоне, где машины вообще не должны располагаться. Здесь не парковка, здесь не предназначено место для парковки. Стояло ограждение, предупреждение было, поэтому проводим служебное расследование. Не могу комментировать, какое решение будет принято. Но однозначно все меры мы примем, будем исполнять касательно своей зоны ответственности».



Владелец разбитой иномарки Александр Ширяев хочет, чтобы ему полностью возместили ущерб. Семья многодетная, лишних денег и так нет. Впрочем, еще предстоит выяснить несколько вопросов. По правилам мужчина припарковал машину или нет? Всю ли работу выполнили подрядчики, очищавшие кровлю? Было ли ограждение? Ведь сегодня на пути снежной глыбы мог оказаться не только автомобиль.