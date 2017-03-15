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В Мурманске состоялась встреча старших должностных лиц Совета Баренцева Евро-Арктического региона

20:0415 марта 2017Просмотров: 205

Официальная хроника. Сегодня утром в Мурманске на атомном ледоколе «Ленин» состоялась встреча старших должностных лиц Совета Баренцева Евро-Арктического региона. С 2015 года по 2017 год в Совете Баренцева Евро-Арктического региона председательствует Россия, поэтому заседание состоялось на российской территории. Участники встречи обсудили перспективы развития международных отношений северных европейских стран.

В Совет Баренцева Евро-Арктического региона входят представители МИД Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, России и Евросоюза. В сегодняшней встрече участие приняли так же представители спортивного и регионального Баренц комитетов, международного Баренц секретариата и рабочая группа по вопросам коренных народов. Гостей встречи приветствовал первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Идея создания Совета Баренцева Евро-Арктического региона объединить всех участников одной целью: сохранение мира и добрососедских отношений стран северной Европы, и создание эффективных инструментов взаимодействия».

На вступительной презентации зам губернатора коротко напомнил о том, что Мурманская область активно развивает добрососедские отношения со странами Баренц-региона.
В ближайшие три дня члены Совета проведут несколько встреч, на которых более конкретно обсудят вопросы сотрудничества государств.

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