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В Мурманске судебные приставы арестовали помещение, где расположен магазин «Сувениры»

20:0715 марта 2017Просмотров: 1130

Судебные приставы пришли в магазин «Сувениры» и… арестовали помещение. Магазин тут ни при чем. Зал торговцы арендуют. А вот владелец здания, точнее, первого этажа задолжал немалую сумму денег.

Полтора миллиона рублей - именно столько, по информации судебных приставов, должен мурманчанин, которому принадлежит часть здания в самом центре города на Ленина, 70. Это долги за коммунальные услуги и капитальный ремонт. Если мужчина не заплатит по счетам, то его имущество - помещение, где сейчас расположен магазин, будет передано на торги.

Ирина Могилянцева, судебный пристав: «Должник лично с нами на связь не выходил, мы общались только через его представителей. Они, естественно, не согласны с данной задолженностью и будут обращаться в суд».

Арестовали приставы только само помещение. Магазин «Сувениры» пока работает, как раньше.

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