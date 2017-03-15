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В Заполярном «Дети в приоритете»! Известный блогер Дарья Домбровская рассказала, как правильно воспитывать детей

20:0215 марта 2017Просмотров: 168

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос счастливым и задается вопросом: что для этого нужно сделать. О секретах легкого и успешного воспитания психолог, популярный блогер и автор проекта «Дети в приоритете» Дарья Домбровская рассказала на форуме социальных технологий «Город - это мы!», который состоялся в Заполярном. Форум организовали компания «Норникель» и Кольская ГМК.

Мастер-класс называется «Как воспитать счастливого и успешного ребенка?». Действительно, как? Об этом рассказала Дарья Домбровская - дипломированный психолог. Она окончила Институт Ньюфелда в Канаде, консультирует мам и пап по скайпу, ведет проект «Дети в приоритете», а еще воспитывает двух малышей - Антона и Злату. На личном опыте она убедилась, каким иногда нелегким становится процесс воспитания маленького человека.

Дарья Домбровская, психолог, популярный блогер, мать двоих детей: «Я буду сегодня рассказывать о том, как родитель может вырастить ребенка счастливым и успешным. Я думаю, это тот вопрос, который волнует каждого родителя. Меня вот волнует! Смысл в том, чтобы построить правильные отношения, в которых ребенок зреет и дозревает до настоящего взрослого. А это целиком и полностью в руках родителя».

Дарья предложила родителям взглянуть на детско-родительские отношения сквозь призму теории привязанности. Этот подход - диалог взрослого и ребенка, поэтому педагоги и детские психологи тоже нашли практические советы для своей профессиональной деятельности.

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