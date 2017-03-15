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Весна – время новых свершений. «Сезонный» кредит от банка «Восточный»

20:0115 марта 2017Просмотров: 204

Главные весенние праздники позади. И казалось бы, больше нет повода для денежных трат. Но всегда есть то, на что нужны дополнительные средства. Где их найти, расскажем в нашей постоянной рубрике «Карта потребителя».

После долгой зимы автолюбители готовят к лету свои машины, огородники приводят в порядок дачные участки, а кто-то хочет перед пляжным сезоном поправить свою фигуру и занимается в спортзале. С приходом весны у современного человека появляется множество потребностей. Но на всё денег может не хватить.

Ирина Бурнис, управляющий ПАО КБ «Восточный»: «Весна, это время традиционного увеличения спроса на кредиты. У людей увеличиваются потребности в обновлении гардероба, в покупке новых автомобилей, в новом ремонте в своих квартирах. Соответственно на все эти потребности нужны деньги. Восточный экспресс-банк готов их предоставить».

Доллар медленно сдаёт позиции по отношению к рублю: с декабря его курс упал почти на три рубля. Цены на нефть поднимаются. Эксперты говорят об укреплении экономики. Но как это отражается на том, что близко людям - на потребительских кредитах?

Ирина Бурнис, управляющий ПАО КБ «Восточный»: «Экономическая обстановка сейчас позволяет нам идти на встречу клиенту: предлагать более гибкие условия, оперировать ставкой. Так, например, мы предлагаем кредит «Сезонный» суммой кредита наличными до 50 000 рублей по ставке 15% годовых на три года».

Мурманск, пр. Героев-Североморцев, 45; пр. Ленина, 50, Щербакова, 14
Североморск, ул. Сафонова, 9; Мончегорск, пр. Ленина, 7;
Апатиты, ул. Ферсмана, 20; Оленегорск, пр. Ленинградский, 5

Спрос диктует предложение. Поэтому всегда, когда есть потребность в заёмных средствах, есть варианты доступного и выгодного кредита. Остаётся только подобрать правильный вариант.

Кредит «Сезонный». Срок: 12-36 месяцев. Сумма:25 000-50 000 руб. Ставка 15% в год. Полная стоимость кредита: 14,971-15,023%.

Банк вправе потребовать дополнительные документы, а так же отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

Требования к заявителю: возраст от 21 до 76 лет, паспорт гражданина РФ, для лиц до 26 лет - документ о занятости/доходах.

Ежемесячный доход за 3 м., стаж не менее 3м на текущем месте работы ( в возрасте до 26 лет - не менее 12м.).

Банк вправе затребовать доп. Документы, а так же отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

Условия действительны на 01.03.2017 г. ПАО КБ «Восточный».

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