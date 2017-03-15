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Владельцы земельных участков, прилегающих к лесам, теперь обязаны очищать эту территорию от сухой травы и горючих материалов

15:4215 марта 2017Просмотров: 42

Вступили в силу поправки в Правила противопожарного режима, касающиеся действий владельцев или пользователей территорий, прилегающих к лесам.

С 1 марта вступили в силу постановления правительства России, внесшего поправки в Правила противопожарного режима. Они касаются лиц, которые владеют, пользуются или распоряжаются территорией, прилегающей к лесу.

Дополнения указывают, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова лица, которые владеют, пользуются и (или) распоряжаются территорией, прилегающей к лесу, очищают эту территорию от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

За неисполнение требований лесного законодательства предусмотрена административная ответственность, сообщает пресс-служба комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска.

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