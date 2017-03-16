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Директоры музеев Мурманской области обсудили основные задачи на 2017 год

12:5916 марта 2017Просмотров: 154

Мурманский областной краеведческий музей стал площадкой первого в этом году заседания Совета директоров государственных областных и муниципальных музеев Мурманской области.

Члены совета рассмотрели вопросы, связанные с исполнением протокольных решений заседания от 29 ноября 2016 года, подвели итоги работы музеев Мурманской области в 2016 году, обсудили основные задачи региональной отрасли «Культура» в 2017 году.

Особое внимание было уделено внедрению профессиональных стандартов в музеях, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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