«Диванные критики» разберут телевидение по косточкам

По статистике, россияне смотрят телевизор больше трех часов в день, и ровно столько же он смотрит на них. И что он видит?

В новом реалити-шоу «Диван» канал СТС заглянул в семь самых обычных российских домов и убедился, что наблюдать за телезрителями гораздо интереснее, чем просто смотреть телевизор. Ведь ничто не делает нас такими тонкими критиками, топовыми стилистами и тренерами по всем видам спорта, как любимый диван! 30 марта в 23:30 вся страна услышит, что на самом деле думает обычный зритель о громких премьерах, скандальных шоу, очках Дмитрия Нагиева и прическе Андрея Малахова.

Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «Это шоу про нас, ведь все мы смотрим телевизор и нередко с ним разговариваем. Но если раньше эти мысли вслух оставались в четырех стенах, то теперь они вырвутся наружу. Впервые российские зрители увидят себя со стороны, а телевизионщики услышат, что думает об их работе реальная аудитория, которую скрывают безликие цифры рейтингов».

Организаторы находили будущих участников шоу на улице, в ресторанах и магазинах, изучали социальные сети и места скопления молодежи. Среди 600 претендентов были гастарбайтеры, бабушки, дети, молодые пары и семьи в полном составе.

Участники шоу появятся на экране в собственной одежде и без грима. Специальную технологию съемок, создающую эффект отсутствия камеры, разработал Кирилл Клепалов – оператор-постановщик фестивальных кинохитов «Майор» и «Дурак» режиссера Юрия Быкова.

В ПЕРВОМ СЕЗОНЕ НА ДИВАН УСЕЛИСЬ…

ГАСТАРБАЙТЕРЫ И БАРМЕН

Разнорабочие Шероз (24 года) и Шухрат (40 лет), бармен Сабит (32 года)

Друзья и уроженцы Узбекистана прилетели в Москву на заработки. Сабит устроился работать барменом в ночном клубе спального района, а его землякам в поисках дохода приходится браться за любую работу. Хотя друзья много времени проводят вместе, предпочтения у них разные: Шухрат включает Первый канал, Сабит смотрит СТС, а Шероз – канал «Культура». Парни посвящают много времени изучению русского языка, а Сабит увлекается еще и английским – он мечтает о путешествии в Америку и знакомстве с Селеной Гомес.

ХИПСТЕРЫ-БЛОГЕРЫ

Видеоблогер и модель Мария Миногарова, концертный промоутер Николай Помогаев

В 2013 году Мария приняла участие в телешоу «Топ-модель по-русски», а после – выходила на подиумы в Риме, Милане и Париже. Соцсети для нее одновременно и работа, и хобби: аккаунт Марии в сети Instagram насчитывает более 500 тысяч подписчиков. Девушка мечтает познакомиться с Иваном Ургантом и стать ведущей шоу «Вечерняя Миногарова». Гордится своими длинными ногами, но главным достоинством считает обширный словарный запас.

БАБУШКИ-ПОДРУЖКИ

Пенсионерки Валентина Александровна (66 лет), Лилия Николаевна (66 лет) и Любовь Федоровна (84 года)

Валентина Александровна – мать пятерых детей и бабушка трех внуков. Работала бухгалтером, а перед тем как уйти на пенсию, руководила универсамом. Отлично разбирается в современных технологиях, а на необитаемый остров непременно захватила бы компьютер.

Лилия Николаевна, которая воспитывалась в детском доме на Байкале, гордится своим сибирским здоровьем. Обожает смотреть спортивные соревнования, особенно биатлон. Занимается общественной работой: она главная во дворе, дружинник по подъезду и наблюдатель на выборах. Любит свою дачу и утверждает, что даже из палки может вырастить красивое растение.

Любовь Федоровна воспитала двух сыновей, два раза была замужем, но не теряет надежды встретить третьего мужа. В свои 84 пенсионерка не выходит из дома без макияжа и укладки и даже ложится спать с прической. Ее девиз: «После 80-ти жизнь только начинается».

СЕМЬЯ ПЕТРОВЫХ

Тренер по хоккею Константин (34 года), домохозяйка Виктория (42 года), дочки Александра (20 лет) и Валерия (8 лет)

Петровы признаются, что они – идеальная семья, которая редко ссорится и всегда может найти компромисс друг с другом. А если назревает серьезный конфликт, то он решается с помощью спорта. Например, можно сыграть в баскетбол: в него умеют играть все члены семьи и даже пес Макс. Телевизор смотрят вместе, причем вкусы у Андреевых похожи, поэтому войны за владение пультом случаются редко. Кстати, Виктория считает, что на ТВ не хватает детских программ, а дочка Лера могла бы украсить телеэкран. Идеальным ведущим, который может вести любое шоу, семья единогласно признает Дмитрия Нагиева.

ДВЕ ПОДРУЖКИ

Домохозяйка Анна Курбатова (25 лет) и безработная Света Балабашкина (30 лет)

По образованию Аня – бухгалтер, но после рождения дочери не работает. В ее доме телевизоры стоят во всех комнатах, в том числе на кухне. В перерывах между едой и просмотром любимых программ, занимается рукоделием: делает подушки и украшения к праздникам. Считает себя суперсексуальной девушкой без комплексов и экспертом по отношениям – ее советы подружкам всегда попадают в точку.

БИЗНЕСМЕН И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДОМОХОЗЯЙКА

Бывшие участники проекта «Дом-2» Антон Гусев (27 лет) и Виктория Романец (27 лет)

За время кастинга Антон развелся с Евгенией Феофилактовой и начал встречаться с Викторией. Воспитывает сына Даниэля. Имеет экономическое образование, но в детстве мечтал стать профессиональным спортсменом, играл в футбол и хоккей. В данный момент сосредоточен на строительном бизнесе, но со временем хочет открыть магазин одежды.

СЕМЬЯ КРУГЛЯКОВЫХ

Домохозяйка Екатерина (38 лет), региональный менеджер Сергей (47 лет) и их дети Никита (13 лет), Варвара (11 лет) и Илья (7 лет)

За творчество в семье отвечает мама, которая пишет стихи и играет на гитаре. В прошлом она профессионально занималась легкой атлетикой, и до сих пор не бросает занятий спортом – пять раз в неделю посещает фитнес-зал, поэтому устраиваться на работу ей некогда.

Ее муж работает в алкогольной дистрибьюторской компании, считает своим главным хобби – воспитание детей. Никита, Варвара и Илья занимаются английским языком, играют на фортепиано и увлекаются волейболом.

«ДИВАН»

с 30 марта на СТС!

по четвергам в 23:30

Жанр: реалити-шоу

Производство: Wmedia («Вмедиа»)

Режиссер: Андрей Старков