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Этим летом в Мурманске строители приступят к реконструкции детского городка на Семёновском озере

20:1016 марта 2017Просмотров: 243

Этим летом в Мурманске строители приступят к реконструкции детского городка на Семёновском озере. Городская администрация утвердила проект. Будущий парк отдыха станет значительно больше и интереснее.

Детский городок начали строить еще в 1983 году. Долгое время после этого он оставался самой крупной детской площадкой в Мурманске. Это было излюбленное место прогулки детей и их родителей. В 90-е годы ситуация начала меняться. городок обветшал и превратился примерно в то, что мы видим сегодня.

Неравнодушные люди самостоятельно чинили конструкции. Но этого было мало. В 2000-х детский городок облюбовали предприниматели: здесь появились шашлычные и беседки для отдыха. Но состояние городка их мало волновало. Несколько лет назад мурманские власти решили изменить ситуацию и предложили план обновления.

Сам план проекта, как и всё в детском городке, погребен под толстым слоем снега. Но можно прочитать, что он назывался детский парк «Сказка». Его презентовали городские власти перед мурманчанами еще год назад, выслушали пожелания, внесли коррективы и, наконец, проект обрёл законченную форму.

На территории нового городка появятся три тематические игровые площадки для детей разных возрастов. Каждую строители оборудуют тартановым покрытием. В середине детской крепости установят «Летучий корабль» длиной 11 и высотой 8 метров.

Рядом с детским городком появится сквер. А за ним расположится парковка для транспорта. Предполагается, что на въезде установят шлагбаум, а сама парковка будет бесплатной только 4 часа. В городке будет работать детское кафе. А на территории появятся смотрители.

Александр Накай, директор учреждения «Мурманские городские парки и скверы»: «И в июне или в конце мая начинаем. Так как большой объем, то не будем торопиться успеть за три-четыре месяца сделать в связи с тем, что не понятно какая погода летом будет. Когда дожди не возможно определенные виды работ какие-то проводить. Соответственно будет разбиваться на два этапа: 2017, 2018 годы.

Этим летом строители рассчитывают провести земельные подготовительные работы. Кстати, стены и башни городка демонтируют и отстроят заново, так как восстановлению они не подлежат. Но проектировщики обещают сохранить стиль знакомой всем мурманчанам старой крепости.

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