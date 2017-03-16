К 2025 году объем переработки отходов в России увеличится в 10 раз

Такие показатели привел в своем докладе глава Минприроды России Сергей Донской, выступая на форуме «Год экологии в России: задачи государства и бизнеса»

Сергей Донской, глава Минприроды России: «Инструментом общественного контроля за образованием и ликвидацией несанкционированных свалок станет разработанная нами и планируемая к внедрению в пилотных регионах система интерактивного общественного контроля».

В настоящее время в 81 регионе уже утверждены территориальные схемы обращения с отходами. При этом 27 субъектов подтвердили свою готовность начать переход к новой системе обращения с отходами уже в 2017 году.

Сергей Донской, глава Минприроды России: «Мы оказываем адресную помощь субъектам в переходе на новую систему и готовы использовать все административные и экономические инструменты для поддержки».

Министр также выделил ряд направлений, которым необходимо уделять сегодня повышенное внимание, стимулируя к развитию. Важнейшие из них - увеличение объемов вовлечения отходов производства во вторичный оборот, введение понижающих коэффициентов к нормативам платы за негативное воздействие на окружающую среду предприятиями, использующими отходы в качестве вторсырья, сообщает пресс-служба Минприроды.