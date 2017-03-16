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Кто живет на Марсе? Орбитальный модуль для исследования красной планеты выходит на круговую орбиту

15:5016 марта 2017Просмотров: 205

15 марта 2017 года, через один год и один день после запуска миссии «ЭкзоМарс-2016», начались операции по торможению аппарата с помощью атмосферы.

Сейчас орбитальный модуль Trace Gas Orbiter (TGO) находится на высокоэллиптической орбите с апоцентром 33 000 км и перицентром 200 км.

В течение следующих недель с помощью двигателей космического аппарата начнутся маневры по ещё большему снижению перицентра (до 113 км над поверхностью).

Затем начнётся основная фаза торможения, которая продлится почти год. В итоге аппарат должен выйти на рабочую круговую орбиту высотой около 400 км, сообщает Роскосмос.

Напомним, что проект «ЭкзоМарс» — совместный проект РОСКОСМОСА и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата с орбиты и на поверхности планеты. Он откроет новый этап исследования космоса для Европы и России.

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