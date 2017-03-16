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«Кунсткамера» в Апатитах

20:0316 марта 2017Просмотров: 96

В Апатитах открылась анатомическая выставка «Кунсткамера». Она демонстрирует необратимые последствия самых распространенных заболеваний 20 века. Зрелище не из приятных. Внимание - особо впечатлительным людям советуем воздержаться от просмотра следующего сюжета.

Последствия наркомании, алкоголизма и курения табака. Здесь можно увидеть возможные последствия неправильного образа жизни. В музее ужасов нашего мира - все экспонаты настоящие. В стеклянных банках человеческие органы с тяжелыми болезнями раком желудка, циррозом печени

Алексей Яшкин, организатор анатомической выставки: «Эти экспонаты из фондов «Кунсткамеры» Петра Первого. Это самый первый музей в России, который он основал более 300-сот лет назад. Одна половина - это отдельные органы с заболеваниями, вторая - это человеческие зародыши».

Сиамские близнецы, ребёнок с двумя лицами. Возраст некоторых экспонатов - более ста лет. Остальным от 50-ти до 15-ти. Жуткие исторические ценности заставляют задуматься.

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