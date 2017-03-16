Минприроды России планирует привлекать внебюджетные инвестиции для снижения загрязнений водных объектов

Соответствующие предложения глава Минприроды России Сергей Донской направил на рассмотрение в Правительство РФ.

В письме, в частности, говорится о необходимости создания фонда, направленного на сохранение и восстановление водных ресурсов.

Деятельность фонда будет направлена на привлечение внебюджетных инвестиций, а также оказание технологической, юридической, экспертной и иной поддержки проектам, обеспечивающим снижение воздействия на водную среду.

«Система очистных сооружений в стране катастрофически устарела. Из более чем 9 тысяч очистных сооружений, действующих сегодня, более 70% было построено 30-50 лет назад», - говорится в письме главы Минприроды России.

Министр также отмечает, что более 80% очистных сооружений в стране требует полной модернизации с изменением технологии очистки, при этом часть из них не подлежит восстановлению и должна быть построена заново.

По предварительной оценке, на эти мероприятия потребуется около 1,3 трлн. рублей, сообщает пресс-служба Минприроды.

При этом реализация мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений, осуществляемая в настоящее время за счет частных средств (в том числе заемных), а также средств субъектов РФ и муниципальных образований, имеет критически низкие темпы.