Мурманчанина поймали с крупной партией экстази

В Мурманске сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота наркотическое вещество МДМА (экстази) в особо крупном размере.

За подозреваемым установили наблюдение, и в ходе специальных мероприятий подозреваемый был задержан в момент продажи таблетки с предположительно наркотическим веществом в вечернее время. 27-летнего мурманчанина доставили в октябрьский отдел полиции, где в ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него таблетки, похожие на ту, которую он сбыл закупщику.

Экспертиза показала, что подозреваемый продал таблетку, содержащую наркотическое средство МДМА массой 1,6043 грамма.

При себе у него хранились таблетки, содержащие в своем составе МДМА общей массой 85,1102 грамма, что является особо крупным размером.

По факту сбыта и хранения МДМА в особо крупном размере в отношении безработного мурманчанина возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мужчине грозит до 15 лет заключения.