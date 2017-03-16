Обещанного 7 лет ждут. В Кандалакше открылся бассейн

Долгожданное спортивное событие. В Кандалакше открылся плавательный бассейн, строили его почти 7 лет. В первый же день в воду окунулись юные плавцы Кандалакши. Но перед этим состоялась официальная церемония, представители власти перерезали красную ленточку.

Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области: «От себя лично и от лица губернатора Мурманской области Марины Ковтун хочется поздравить и вас и нас с этим замечательным событием. Добро пожаловать! Спасибо, что дождались».

Почётным гостям и жителям Кандалакши не терпится увидеть результат столь долгих работ. Поэтому, короткая церемония и все заходят внутрь.



Бассейн современный. Первый этаж - технический. Здесь гардероб, буфет, медкабинет, административные помещения. Чаща бассейна на втором этаже. По периметру трехъярусная трибуна на 60 мест. Есть два помоста для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рядом входы в тренажерный зал, раздевалки, душевые, тренерскую и комнату дежурной медсестры. С сегодняшнего дня все жители Кандалакши могут приобретать абонементы на сеансы свободного плавания.