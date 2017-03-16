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Поэтический фестиваль «Табуретка» собирает детские и юношеские театральные коллективы

13:0016 марта 2017Просмотров: 149

Начался приём заявок на  участие в седьмом Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка».

Всероссийский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» - это праздник, на котором дети могут показать свои театральные постановки российским режиссёрам.

Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города.

К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и т.д.). Возраст участников коллектива –  до 17 лет включительно. Участие в Фестивале бесплатное.

Проживание участников во время проведения финала в Санкт-Петербурге и частично питание обеспечивают организаторы. Все участники театрального финала Фестиваля «Табуретка» награждаются дипломами и призами.

Прием заявок  - с 1 марта по 30 июня 2017 г.

Финал Всероссийского детского театрально-поэтического фестиваля «Табуретка» состоится в конце сентября – начале октября в Санкт-Петербурге в Доме-музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Ознакомиться с Положением о проведении фестиваля можно на официальном сайте Всероссийского детского театрально-поэтического фестиваля «Табуретка».

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