Поэтический фестиваль «Табуретка» собирает детские и юношеские театральные коллективы

Начался приём заявок на участие в седьмом Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка».

Всероссийский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» - это праздник, на котором дети могут показать свои театральные постановки российским режиссёрам.

Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города.

К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и т.д.). Возраст участников коллектива – до 17 лет включительно. Участие в Фестивале бесплатное.

Проживание участников во время проведения финала в Санкт-Петербурге и частично питание обеспечивают организаторы. Все участники театрального финала Фестиваля «Табуретка» награждаются дипломами и призами.

Прием заявок - с 1 марта по 30 июня 2017 г.

Финал Всероссийского детского театрально-поэтического фестиваля «Табуретка» состоится в конце сентября – начале октября в Санкт-Петербурге в Доме-музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Ознакомиться с Положением о проведении фестиваля можно на официальном сайте Всероссийского детского театрально-поэтического фестиваля «Табуретка».