Прогноз погоды по Мурманской области на 17 марта

Переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, утром и днем небольшой, на юге умеренный мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, южный ночью 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснении до -10 днем от -1 до +4°. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 16 марта по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -4..-6 0..+2 без осадков умеренный мокрый снег Умба -4..-6 +1..+3 без осадков умеренный мокрый снег Полярные Зори -5..-7 0..+2 без осадков умеренный мокрый снег Апатиты -5..-7 0..+2 без осадков умеренный мокрый снег Кировск -6..-8 0..+2 без осадков умеренный мокрый снег Ковдор -5..-7 0..+2 без осадков умеренный мокрый снег Мончегорск -4..-6 0..+2 без осадков умеренный мокрый снег Ловозеро -6..-8 +1..+3 без осадков умеренный мокрый снег Оленегорск -6..-8 0..+2 без осадков умеренный мокрый снег Никель -4..-6 0..+2 небольшой снег умеренный мокрый снег Заполярный -4..-6 0..+2 небольшой снег умеренный мокрый снег Североморск -2..-4 0..+2 небольшой снег умеренный мокрый снег Мурманск -3..-5 0..+2 небольшой снег умеренный мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 17 марта