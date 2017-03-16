Прогноз погоды по Мурманской области на 17 марта

Переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, утром и днем небольшой, на юге умеренный мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, южный ночью 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснении до -10 днем от -1 до +4°. Гололедица, местами сильная.
Прогноз погоды на 16 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-4..-6
|
0..+2
|
без осадков
|
умеренный мокрый снег
|
Умба
|
-4..-6
|
+1..+3
|
без осадков
|
умеренный мокрый снег
|
Полярные Зори
|
-5..-7
|
0..+2
|
без осадков
|
умеренный мокрый снег
|
Апатиты
|
-5..-7
|
0..+2
|
без осадков
|
умеренный мокрый снег
|
Кировск
|
-6..-8
|
0..+2
|
без осадков
|
умеренный мокрый снег
|
Ковдор
|
-5..-7
|
0..+2
|
без осадков
|
умеренный мокрый снег
|
Мончегорск
|
-4..-6
|
0..+2
|
без осадков
|
умеренный мокрый снег
|
Ловозеро
|
-6..-8
|
+1..+3
|
без осадков
|
умеренный мокрый снег
|
Оленегорск
|
-6..-8
|
0..+2
|
без осадков
|
умеренный мокрый снег
|
Никель
|
-4..-6
|
0..+2
|
небольшой снег
|
умеренный мокрый снег
|
Заполярный
|
-4..-6
|
0..+2
|
небольшой снег
|
умеренный мокрый снег
|
Североморск
|
-2..-4
|
0..+2
|
небольшой снег
|
умеренный мокрый снег
|
Мурманск
|
-3..-5
|
0..+2
|
небольшой снег
|
умеренный мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 17 марта
|
Температура воздуха
|
утром -3..-5
|
днем 0..+2
|
вечером 0..+2
|
Осадки
|
небольшой снег
|
умеренный мокрый снег
|
умеренный мокрый снег