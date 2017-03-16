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Прогноз погоды по Мурманской области на 17 марта

16:1316 марта 2017Просмотров: 154

Переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, утром и днем  небольшой, на юге умеренный мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, южный ночью  7-12 м/с, утром и  днем порывы 15-20 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснении до -10 днем от -1 до +4°. Гололедица, местами сильная.

Прогноз погоды на 16 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-4..-6

0..+2

без осадков

умеренный  мокрый снег

Умба

-4..-6

+1..+3

без осадков

умеренный  мокрый снег

Полярные Зори

-5..-7

0..+2

без осадков

умеренный  мокрый снег

Апатиты

-5..-7

0..+2

без осадков

умеренный  мокрый снег

Кировск

-6..-8

0..+2

без осадков

умеренный  мокрый снег

Ковдор

-5..-7

0..+2

без осадков

умеренный  мокрый снег

Мончегорск

-4..-6

0..+2

без осадков

умеренный мокрый снег

Ловозеро

-6..-8

+1..+3

без осадков

умеренный мокрый снег

Оленегорск

-6..-8

0..+2

без осадков

умеренный  мокрый снег

Никель

-4..-6

0..+2

небольшой снег

умеренный  мокрый снег

Заполярный

-4..-6

0..+2

небольшой снег

умеренный  мокрый снег

Североморск

-2..-4

0..+2

небольшой снег

умеренный  мокрый снег

Мурманск

-3..-5

0..+2

небольшой снег

умеренный  мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 17 марта

Температура воздуха

утром -3..-5

днем 0..+2

вечером 0..+2

Осадки

небольшой снег

умеренный  мокрый снег

умеренный  мокрый снег
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