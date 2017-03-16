Российский союз промышленников и предпринимателей высоко оценил заслуги «Норникеля» в экологической и социальной сферах

«Норникель» получил гран-при за экологическую ответственность на всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016», организованном РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей).

Награждение лидеров прошло в ходе Недели российского бизнеса (НРБ), ключевом мероприятии РСПП, проходящем сейчас в Москве. Гран-при «За экологическую ответственность» президент Союза Александр Шохин вручил вице-президенту «Норникеля» Елене Безденежных.

Столь высокую оценку компания получила за комплексный проект по закрытию Никелевого завода в Норильске, связанного с решением не только экологических, но и социальных задач.

Министр природных ресурсов Сергей Донской, выступая на экологическом форуме в рамках НРБ, высоко оценил экологические усилия «Норникеля».

Он отметил, что правительство внимательно следит за инвестициями бизнеса в экологию и модернизацию производства. И «Норникель» является абсолютным лидером экологических изменений, происходящих в промышленной политике России.

В свою очередь Елена Безденежных добавила, что компания сегодня является «справочником» ведущих доступных экологических технологий в мире. Она также отметила, что в своей деятельности «Норникель» ориентируется только на инновационные решения, а инвестиции в экологию являются рекордными.

«После глобального проекта закрытия старейшего Никелевого завода выбросы диоксида серы сократились, и Норильск стал действительно чище. Чтобы успешно реализовать экологическую программу, которую мы наметили до 2023 года, компания вложит в проекты экологической направленности около 250 млрд рублей. Такие инвестиции являются самыми большими среди промышленных компаний с мировым именем», - подчеркнула Безденежных.

РСПП отметил успехи «Норникеля» и в социальной деятельности. Компания заняла первое место в номинации "За поддержку и развитие социального предпринимательства".

Эту награду Александр Шохин вручил старшему вице-президенту компании Ларисе Зельковой. По словам Ларисы Зельковой, социальное предпринимательство – это новые возможности для развития как городов, так и их жителей. Компания поддерживает проекты, которые приносят минимальную выгоду предпринимателю, но помогают сделать жизнь окружающих удобнее и ярче.

«Наше предприятие является градообразующим на территориях, где расположены производственные активы «Норникеля». Для нас самый главный, фундаментальный, вопрос - как сделать так, чтобы города, в которых мы ведем свой бизнес, стали для наших работников, и сегодняшних, и будущих, привлекательными не только для работы, но и для жизни», - отметила Зелькова.