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Сегодня в программе «Вовремя»: до финала конкурса «Краса Заполярья-2017» остается совсем немного

20:0216 марта 2017Просмотров: 77

Сегодня в 20.30 на телеканале «ТВ-21+» выйдет в эфир новый выпуск программы «Вовремя». Тема программы по-настоящему прекрасная. Подробнее о том, почему этот вечер действительно стоит провести с телеканалом «ТВ-21+» - в нашем следующем сюжете.

Региональный конкурс красоты «Краса Заполярья-2017» продолжается. В этом выпуске вы узнаете, что нового произошло в жизни конкурсанток с момента нашей последней встречи?

Мы расскажем - не жалеют ли члены судейской коллегии о «взбалмошном» восьмимартовском решении?

А также - что за интрига существует внутри съемочной группы ТВ-21 - об этом узнаем из первых уст. В гостях у Татьяны Куфенко - журналисты Лиана Мхитарян и Михаил Аброськин.

Об этом и не только смотрите сегодня в программе «Вовремя» в 20:30 на ТВ21+, только на 22 кнопке в сети «Ростелеком».

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