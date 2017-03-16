Сколько будем отдыхать в 2018 году? Минтруд подготовил календарь праздничных дней

С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил соответствующий проект постановления.

Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно.

Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.

Проект постановления Правительства РФ размещен для общественного обсуждения на портале.

В 2018 году планируются следующие дни отдыха:

• с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;

• с 23 по 25 февраля;

• с 8 по 11 марта;

• с 29 апреля по 2 мая;

• 9 мая;

• с 10 по 12 июня;

• с 3 по 5 ноября.