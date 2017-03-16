Следственный комитет проводит отбор кандидатов на должности следователей

Отделом кадров Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится отбор кандидатов для назначения на должности следователей территориальных следственных отделов.

Требования к кандидатам установлены Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации".

Сотрудники получают стабильную высокую заработную плату, оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно (1 раз в год), в порядке и размерах, установленных Правительством Российской Федерации компенсируется поднайм жилья, предоставляется ряд других льгот.

Приоритет отдается гражданам Российской Федерации, имеющим высшее юридическое образование, обладающим необходимыми личными и деловыми качествами.

Кроме того, в следственном управлении рассматривается вопрос о приеме в качестве общественных помощников следователей для пополнения кадрового резерва (предпочтение отдается студентам последних курсов, обучающихся по юридической специальности).

Дополнительную информацию можно получить в отделе кадров: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 48, тел. (8152) 42-16-20, 40-39-20.