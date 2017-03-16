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Следственный комитет проводит отбор кандидатов на должности следователей

09:3016 марта 2017Просмотров: 248

Отделом кадров Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится отбор кандидатов для назначения на должности следователей территориальных следственных отделов.

Требования к кандидатам установлены Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации".

Сотрудники получают стабильную высокую заработную плату, оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно (1 раз в год), в порядке и размерах, установленных Правительством Российской Федерации компенсируется поднайм жилья, предоставляется ряд других льгот.

 Приоритет отдается гражданам Российской Федерации, имеющим высшее юридическое образование, обладающим необходимыми личными и деловыми качествами.

Кроме того, в следственном управлении рассматривается вопрос о приеме в качестве общественных помощников следователей для пополнения кадрового резерва (предпочтение отдается студентам последних курсов, обучающихся по юридической специальности).

Дополнительную информацию можно получить в отделе кадров: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 48, тел. (8152) 42-16-20, 40-39-20.

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