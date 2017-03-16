Телепрограмма на 17 марта (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 17 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Котовский. 7, 8 серии. Сериал (16+)

Россия. 2009 г.

Историческая драма.

В ролях: Владислав Галкин, Марина Александрова, Иван Стебунов, Александр Макогон, Максим Лагашкин, Андрей Гусев, Александр Пашутин, Алексей Горбунов, Сергей Цепов, Владимир Симонов.

Григорий Котовский — одна из наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Между тем, жизнь и обстоятельства гибели красного командира до сих пор окутаны тайной. Потомок старинного польского аристократического рода, Котовский прошел большой революционный путь. Шесть раз он бежал из тюрьмы, был приговорен к смертной казни и вновь бежал. Его знаменитая конная бригада билась с врагом под Киевом и Белой Церковью, у Николаева и Одессы и нигде не знала поражений…

12:38 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

12:39 Познавательная программа (12+)

Футбол – популярная игра.

Паралимпийские игры.

12:51 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Звезды заповедника.

12:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

14:00 Сенсация или провокация? По следам богов. Документальный цикл (16+)

Недавно ученые выступили с громким заявлением: через 1000 лет полезные ископаемые Земли иссякнут, и человечеству придется покинуть планету. Со временем кончатся запасы минерального сырья на Марсе, Сатурне, Уране и на других планетах Солнечной системы. По прогнозам ученых, человечество сможет сохранить свою цивилизацию только в том случае, если будет жить в огромных космических городах, парящих в невесомости. Но как изменится облик человека, который будет приспосабливаться к новым условиям жизни?

14:51 Познавательная программа (12+)

Паралимпийские игры.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)

В каждой программе автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.

15:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:32 Загадки нашей Земли. Смертельное притяжение. Документальный цикл (16+)

Ученые прогнозируют скорую и резкую смену полюсов на планете. Какими будут последствия этой катастрофы, предсказать невозможно.

17:21 Познавательная программа (12+)

Футбол – популярная игра.

17:29 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Песни над Ангарой. Николай Александрович Проклов живет в деревне Усть-Уда Иркутской области. Он рано ослеп, абсолютно не видит, но ходит без палочки не только по дому, двору, но и на работу один. Удивительно отзывчивый, хлебосольный, улыбчивый человек.

17:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Петроглифы. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

19:00 Познавательная программа (12+)

Футбол – популярная игра.

Паралимпийские игры.

19:12 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Птичье кольцо.

Заповедник. 365 дней природы.

Заповедник. Росомаха – лапландский хищник.

19:30 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Мы живем в России.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Мое лето пинг-понга. Художественный фильм (16+)

США. 2013 г.

Мелодрама, комедия.

В ролях: Сьюзен Сэрэндон, Марчелло Конте, Майлс Мэсси, Эмми Шокли.

1985 год. Рэд Миракл - застенчивый 13-летний подросток, обожающий пинг-понг и музыку. Летние каникулы семья мальчика ежегодно проводит в Оушэн Сити в Мэриленде. Там Рэд находит лучшего друга, встречает первую настоящую любовь, становится объектом жестоких насмешек со стороны местных богатых парней и находит неожиданного наставника в лице отверженной соседки…

22:36 Юбилейный концерт Димы Билана «30 лет. Начало!» (16+)

Запись 2013 г.

Победитель конкурса «Евровидение-2008» и обладатель многочисленных наград Дима Билан приготовил для своих поклонников праздник. Незабываемые впечатления, любимые хиты и новые песни – в шоу "30 лет. Начало!".

00:00 Загадки нашей Земли. Смертельное притяжение. Документальный цикл (16+)

Ученые прогнозируют скорую и резкую смену полюсов на планете. Какими будут последствия этой катастрофы, предсказать невозможно.

00:48 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Пасвик – зеленая жемчужина.

Заповедник. Альгология – наука о водорослях.

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Север – честная вещь. Это фильм-путешествие по красивейшим местам Ямала, знакомство с жителями, населяющими эти богатейшие земли. Участники телеэкспедиции, которую окружная телерадиокомпания организовала специально для съемок проекта, говорят, что стремились показать величие и хрупкость природы и напомнить человеку об его ответственности за все происходящее на планете.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

За «цвет» надо отвечать. Фильм-притча о роли творчества в жизни человека. Питерский фотохудожник и литератор Яша Крайний, пройдя долгий и тяжелый жизненный путь, нашел себя в творчестве, он пытается стереть границы между жизнью и искусством, реальностью и сюрреализмом, фотографией и живописью.

Холмогорские звоны. Жители Архангельской области собрали средства на колокола для старинного храма в селе Холмогоры.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:29 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Страна Будущего. Когда-то знаменитый полярный исследователь Фритьоф Нансен придумал Страну Будущего. Столицей этой страны должен был стать город Енисейск в центре Сибири. Фильм о том, почему не сбылась мечта Нансена, и кто теперь населяет Страну Будущего.