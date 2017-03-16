Террористы «захватили» Заозёрск. Масштабные учения «Арсенал-2017»

В Заозёрске состоялись крупные учения «Арсенал-2017», которые провели представители различных силовых ведомств. Они предотвратили условный теракт и освободили десятки человек.

Район госпиталя в Заозёрске, условные «террористы» совершили «взрыв», захватили пациентов и персонал в «заложники».



Десятки человек встали вдоль стен, ситуация накаляется. Руководитель операции принимает решение действовать. Результат - условные «террористы» обезврежены. Один из задержанных преступников дал показания - якобы, в посёлке базируется ещё одна группа, цель которой - нападение на отделение «СевРАО» в губе Андреева и военные объекты региона.



В результате оперативно-розыскных мероприятий место базирования «преступников» обнаружено, «террористическая» группа - нейтрализована. Людей выводят с захваченной территории.



За время командно-штабного учения оперативный штаб отработал пресечение теракта, минимизацию последствий условного террористического акта, а также взаимодействие различных служб, структур и организаций.