В государственном архиве в Кировске пройдет День открытых дверей

17 марта в 10.00 в государственном архиве Мурманской области в Кировске (ул.Мира, 10) начнется День открытых дверей.

Мероприятие посвящено 95-летию архивной службы Мурманской области.



Специалисты архива подготовили презентацию выставки документов «События и люди Кировского госархива». Для дошкольников убудет проведено групповое занятие «Мы маленькие жители города».



Гостями архива в этот день станут также старшеклассники кировской школы № 7, которые в ходе обзорной экскурсии познакомятся с работой учреждения.



Для работников Апатитско-Кировской больницы состоится семинар «Составление номенклатуры дел в организации и подготовка дел к передаче на ведомственное и государственное хранение».