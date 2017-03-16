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В государственном архиве в Кировске пройдет День открытых дверей

15:4016 марта 2017Просмотров: 116

17 марта в 10.00 в государственном архиве Мурманской области в Кировске (ул.Мира, 10) начнется День открытых дверей. 

Мероприятие посвящено 95-летию архивной службы Мурманской области. 

Специалисты архива подготовили презентацию выставки документов «События и люди Кировского госархива». Для дошкольников убудет проведено групповое занятие «Мы маленькие жители города». 

Гостями архива в этот день станут также старшеклассники кировской школы № 7, которые в ходе обзорной экскурсии познакомятся с работой учреждения. 

Для работников Апатитско-Кировской больницы состоится семинар «Составление номенклатуры дел в организации и подготовка дел к передаче на ведомственное и государственное хранение».

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