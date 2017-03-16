В Кандалакше открылся современный плавательный бассейн

Сегодня в Кандалакше зам губернатора Евгений Никора принял участие в торжественном открытии плавательного бассейна. Он поздравил кандалакшан от имени регионального правительства.

«Новый бассейн – это отличный подарок для всех любителей плавания. У жителей Кандалакши появляются новые возможности для занятий физической культурой и спортом. Это особенно важно для молодого поколения», – сказал на церемонии открытия Евгений Никора.

На первом этаже бассейна располагаются гардероб, буфет, медицинский кабинет, административные и технические помещения.

На втором этаже размещена чаша бассейна со сборно-разборной трехъярусной трибуной на 60 мест и двумя помостами зрительских мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, тренажерный зал, раздевалки, оборудованные душевыми, тренерская, комната дежурной медсестры, обеспеченная выходом непосредственно на обходную дорожку бассейна.

Общая площадь здания – 1912,8 кв.м. В настоящий момент объект передан в собственность Кандалакшского района, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Первые соревнования в новом бассейне прошли уже в день открытия. С участием школьников Кандалакши состоялась водная эстафета.