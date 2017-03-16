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В Мурманске непутевый сын украл бытовую технику и украшения матери

12:4516 марта 2017Просмотров: 222

За кражу имущества у матери мурманчанин Алексей Балванцев отправился в колонию на 3 года.

Как выяснили следователи, в октябре 2016 года мать обвиняемого экстренно попала в одно из медучреждений Мурманска.

Чтобы не потерять свои украшения, находившиеся при ней, она попросила сына отвезти их по месту жительства.

Получив от матери ценные вещи, Балванцев из корыстных побуждений, имущество матери домой не отвез, а присвоил его себе, распорядившись им по своему усмотрению.

Кроме того, пока мать Балванцева проходила лечение, он украл у неё бытовую технику.

Свою вину подсудимый не отрицал, дал признательные показания по обоим совершенным им преступлениям.

Стоит отметить, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. В 2015 году освободился из колонии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд назначил Балванцеву наказание в виде лишения свободы общим сроком 3 года.

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