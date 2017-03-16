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В Мурманске парень пытался украсть продукты из магазина на 1116 рублей

11:3016 марта 2017Просмотров: 132

14 марта 2017 года сотрудниками Росгвардии был задержан гражданин 1995 года рождения, который попытался украсть продукты питания в одном из магазинов Первомайского округа г. Мурманска.

В районе 12 часов дня в магазине сработала кнопка тревожной сигнализации. Наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны выехал на место происшествия для выяснения причин срабатывания «Тревоги».

Как оказалось, один из покупателей, прихватив с прилавка продукты на общую сумму 1116 рублей, решил покинуть магазин, не заплатив.

После этого работники торговой точки нажали кнопку тревожной сигнализации и попытались остановить злоумышленника, который в итоге был задержан приехавшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии.

Молодой человек был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба Росгвардии. 

Для задержанного это оказалось не первое правонарушение за подобное преступление. В феврале этого года сотрудники вневедомственной охраны при аналогичных обстоятельствах задерживали молодого человека в другом магазине.

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