В Мурманской области ожидаются осадки и порывистый ветер

16-18 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием серии циклонов, смещающихся с районов Северной Атлантики в Баренцево море.

В этот период в нашем регионе ожидаются преимущественно облачная погода, осадки и порывистый ветер.

На северо-западе Баренцева моря ветер северный 15-18 м/с. Медленное обледенение судов.

На севере побережья Норвегии северо-западный ветер 17-22 м/с.

В Гренландском море северный ветер 17-22 м/с. Медленное, на севере моря быстрое, обледенение судов, сообщает ФГБУ «Мурманское УГМС».