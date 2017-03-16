В Мурманской области ожидаются осадки и порывистый ветер

16-18 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием серии циклонов, смещающихся с районов Северной Атлантики в Баренцево море.
В этот период в нашем регионе ожидаются преимущественно облачная погода, осадки и порывистый ветер.
На северо-западе Баренцева моря ветер северный 15-18 м/с. Медленное обледенение судов.
На севере побережья Норвегии северо-западный ветер 17-22 м/с.
В Гренландском море северный ветер 17-22 м/с. Медленное, на севере моря быстрое, обледенение судов, сообщает ФГБУ «Мурманское УГМС».