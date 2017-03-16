В Мурманской области по вине водителя-военнослужащего погиб человек

Доказательства собранные военными следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора рядовому войсковой части 38643 Сергею Лымарю.

Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью одного человека и смерть другого человека.

Как стало известно, 8 октября 2016 года Лымарь, управляя автомобилем «Москвич-214122», превысил разрешенную скорость, и в результате заноса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мицубиси АСикс».

Один из пассажиров указанного автомобиля скончался на месте, другой получил тяжкие телесные повреждения, сообщает Вестник СЗФО.

Судом Лымарю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении.