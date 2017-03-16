16 марта 2017 года оперативным штабом в Мурманской области проведено командно-штабное учение «Арсенал-2017».

В ходе учения выполнены мероприятия по пресечению террористическог о акта на военном объекте.

В антитеррористиче ских учениях приняли участие подразделения УФСБ России по Мурманской области, Северного флота ВМФ России, УФСБ России по Северному флоту, СУ СК РФ по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Мурманской области, ГУ МЧС России по Мурманской области, ГОКУЗ «Мурманский территориальный центр медицины катастроф», а также административные структуры Мурманской области, ЗАТО г. Заозерск, СЗЦ «СевРАО».

По легенде учений в районе филиала военно-морского клинического госпиталя в ЗАТО г. Заозерск «террористы» совершили «взрыв» и захватили «заложников» из числа пациентов и медицинского персонала лечебного заведения.

Руководителем контртеррористич еской операции принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» были обезврежены.

В развитии ситуации из показаний одного из задержанных «преступников» получены данные о нахождении в области другой, более крупной террористической группы, цель которой - нападение на отделение «СевРАО» в губе Андреева и военные объекты региона.

В результате оперативно-разыс кных мероприятий место базирования «преступников» обнаружено, «террористическа я» группа блокирована и нейтрализована.

В ходе командно-штабног о учения оперативным штабом отработаны мероприятия пресечения теракта, минимизации последствий условного террористическог о акта, а также по взаимодействию соответствующих служб, структур и организаций.

По оценке руководителя учебной контртеррористич еской операции, все подразделения с поставленными задачами справились, сообщает пресс-служба УФСБ России по Мурманской области.