16 марта 2017 года оперативным штабом в Мурманской области проведено командно-штабное учение «Арсенал-2017».
В ходе учения выполнены мероприятия по пресечению террористического акта на военном объекте.
В антитеррористических учениях приняли участие подразделения УФСБ России по Мурманской области, Северного флота ВМФ России, УФСБ России по Северному флоту, СУ СК РФ по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Мурманской области, ГУ МЧС России по Мурманской области, ГОКУЗ «Мурманский территориальный центр медицины катастроф», а также административные структуры Мурманской области, ЗАТО г. Заозерск, СЗЦ «СевРАО».
По легенде учений в районе филиала военно-морского клинического госпиталя в ЗАТО г. Заозерск «террористы» совершили «взрыв» и захватили «заложников» из числа пациентов и медицинского персонала лечебного заведения.
Руководителем контртеррористической операции принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» были обезврежены.
В развитии ситуации из показаний одного из задержанных «преступников» получены данные о нахождении в области другой, более крупной террористической группы, цель которой - нападение на отделение «СевРАО» в губе Андреева и военные объекты региона.
В результате оперативно-разыскных мероприятий место базирования «преступников» обнаружено, «террористическая» группа блокирована и нейтрализована.
В ходе командно-штабного учения оперативным штабом отработаны мероприятия пресечения теракта, минимизации последствий условного террористического акта, а также по взаимодействию соответствующих служб, структур и организаций.
По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения с поставленными задачами справились, сообщает пресс-служба УФСБ России по Мурманской области.