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В Мурманской области за неделю проверили свыше 1300 грузовиков

20:0916 марта 2017Просмотров: 176

Инспекторы ГИБДД за неделю профилактической операции «Грузовик» проверили свыше 1300 крупнотоннажных автомобилей. Выявлено 266 нарушений, в том числе и грубых.

Езда без тахографа, неисправные световые приборы, несоответствующие техническое состояние автомобиля, разные шины и даже отсутствие лицензии на перевозку груза. Такие нарушения зафиксировали полицейские за неделю операции, которая проходила в Мурманской области.

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции участие в операции принимали представители транспортной инспекции, Министерства экологии, а также судебные приставы. Владельцам транспорта теперь грозят крупные денежные штрафы. Санкции по некоторым статьям для юридических лиц могут достигать полумиллиона рублей.

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