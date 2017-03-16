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В России и Европе регистрируют вспышки птичьего гриппа, который способен заразить человека

11:4516 марта 2017Просмотров: 67

Комитет по ветеринарии Мурманской области сообщает об обострении эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц в азиатских и европейских странах мира а так же на территории Российской Федерации (Республика Калмыкия, Тыва, Астрахань, Краснодарский край, Московская область).

По данным Федеральной службы по ветеринарному надзору, более 30 стран уведомили Всемирную организацию здравоохранения животных о вспышках гриппа птиц. 

Выявлен «новый» вирус в Греции, который широко распространился в Японии и Китае. Он представляет угрозу для человека. Уже выявлены случаи заражения вирусом «птичьего» гриппа человека в Китае.

В России вирус гриппа Н5N8 в 2016 году был обнаружен у павших в период весенней миграции диких птиц на озере Убсу-Нур Республики Тыва на границе с Монголией.

В конце февраля текущего года вирус гриппа был выделен от павших лебедей-шипунов в Калининградской области. А уже в марте обострилась эпизоотическая ситуация и в Московской области.   

В этой связи главным государственным инспектором Мурманской области издан приказ о мерах по предупреждению заноса и распространению гриппа птиц на территории Мурманской области.

В 2017 году запланировано отобрать для исследований 960 проб, в том числе от дикой птицы 200 проб.

За истекший период текущего года  отобраны и исследованы 181 проба, в том числе 37 проб от дикой и синантропной птицы. Результаты исследований отрицательные.

В настоящее время проводится разъяснительная работа с гражданами - владельцами личных подсобных хозяйств. Распространяются памятки.

Комитет по ветеринарии Мурманской области напоминает, что резервуаром вируса гриппа птиц в природе являются дикие перелетные птицы, которые и представляют основной риск для заражения домашних и сельскохозяйственных птиц.

Любые изменения нормального поведения птиц (отказ от корма и воды, апатия, взъерошенность оперения, шаткость походки, опущенные крылья и др.), а также внезапный падеж птиц может свидетельствовать о данном заболевании, что требует незамедлительного обращения в ветеринарную службу для уточнения диагноза, оперативного купирования инфекции и недопущения ее распространения.

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