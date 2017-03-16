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В российских лесах хотят создать зоны для рыбаков

09:0016 марта 2017Просмотров: 167

В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает создание в лесах специальных зон рыболовства.

Депутаты предлагают внести дополнения в перечень разрешенной в лесных массивах деятельности, пополнив его пунктом «для целей рыболовства».

Но на лесных участках могут появляться только временные постройки и только в тех местах, где не потребуется рубить деревья.

Также депутаты считают, что договоры аренды лесных участков должны заключаться на срок до 25 лет, что соотносится с договорами о предоставлении рыбопромыслового участка или о закреплении долей квот вылова рыбы, сообщает Российская газета.

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