В российских лесах хотят создать зоны для рыбаков

В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает создание в лесах специальных зон рыболовства.

Депутаты предлагают внести дополнения в перечень разрешенной в лесных массивах деятельности, пополнив его пунктом «для целей рыболовства».

Но на лесных участках могут появляться только временные постройки и только в тех местах, где не потребуется рубить деревья.

Также депутаты считают, что договоры аренды лесных участков должны заключаться на срок до 25 лет, что соотносится с договорами о предоставлении рыбопромыслового участка или о закреплении долей квот вылова рыбы, сообщает Российская газета.